Raffa femminile a Colli al Metauro uno stage azzurro tra lavoro tecnico e gara di Alto Livello

Raffa femminile, a Colli al Metauro si svolge uno stage importante che coinvolge le squadre seniores e Under 18. La causa è l’evento organizzato il 20 e 21 febbraio 2026, che comprende allenamenti tecnici e una gara di tiro di precisione. La manifestazione si svolge nella palestra locale, attirando atleti da diverse regioni. Le giovani promesse e le giocatrici esperte si preparano per l’Anteprima nazionale, un’occasione di confronto e crescita per il settore. L’evento si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo.

Sarà Colli al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, il centro del movimento femminile della Raffa nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026. La società Metaurense accoglierà infatti uno stage dedicato alle categorie Seniores e Under 18, un momento di confronto e crescita tecnica fortemente voluto dal Coordinatore delle Squadre Nazionali per la Raffa, Maurizio Mussini, che guiderà i lavori insieme agli Assistenti Tecnici Enrico Castagna e Leonardo Stacchiotti. Lo stage prenderà il via nel primo pomeriggio di venerdì, con un’introduzione tecnica seguita da una sessione dedicata alla preparazione atletica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Raffa femminile, a Colli al Metauro uno stage azzurro tra lavoro tecnico e gara di Alto Livello Piano del verde a Colli al Metauro. Sono 20 gli alberi da abbattereIl Comune di Colli al Metauro ha avviato un piano di manutenzione del patrimonio arboreo, che comporta l’abbattimento di 20 alberi, attualmente secchi. Case di alto livello per interni su misura. Mix tra design e alto artigianatoLe case di alto livello per interni su misura rappresentano l’eccellenza del design e dell’artigianato, offrendo soluzioni personalizzate e uniche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federazione Italiana di Bocce - Metaurense capitale del boccismo femminile: stage azzurro e gara di Alto Livello. Match di alto livello in Qatar: Jannik alza il livello quando serve e chiude senza concedere opportunità. Ora sfiderà Mensik ai quarti facebook C’è un grande errore che molti tifosi bianconeri (compreso me) commettono: sopravvalutare la qualità della rosa della Juventus. Attualmente, salvo 3-4 giocatori, la nostra amata squadra è mediocre, il livello non è alto. Mancano la personalità, la cattiveria, la x.com