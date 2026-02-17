Crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda indaga la procura | Era in fase di collaudo

Un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda si è sgretolato, causando l’apertura di un’indagine della procura. La passerella, che si trovava in fase di collaudo, è crollata mentre era inattiva e senza alcun peso sopra. La struttura, realizzata di recente, aveva appena completato le verifiche preliminari prima di essere aperta al pubblico. I tecnici stanno esaminando le cause del cedimento, che si è verificato in condizioni di completo stand-by.

Doppio crollo della passerella ciclopedonale di Maccastorna sul fiume Adda. "Cedimento avvenuto in condizioni statiche, non c'è stato alcun carico né movimento", il racconto a Fanpage.it dei vigili del fuoco che sono intervenuti. La passerella sull'Adda, ancora in fase di collaudo, è crollata questa mattina a Maccastorna, provocando l'interruzione del traffico pedonale e ciclabile. La Provincia ha avviato un intervento di consolidamento e rinforzo del ponte sul fiume Adda. E' crollato un altro pezzo della passerella ciclabile del ponte sul fiume Adda che collega Crotta d'Adda e il Cremonese a Maccastorna e al Lodigiano. Il nuovo cedimento, avvenuto lunedì all'alba.