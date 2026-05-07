Cognomi destinati a scomparire | ecco i 13 più insoliti rimasti in Italia il tuo è tra questi?

Nel nostro Paese, alcuni cognomi sono ormai eventi rari, e tra questi ci sono 13 che risultano tra i più insoliti ancora presenti nei registri ufficiali. Questi cognomi rappresentano un patrimonio di nomi che, con il passare degli anni, stanno scomparendo, portando con sé storie e tradizioni ormai poco conosciute. La loro presenza nei documenti ufficiali testimonia un passato che si sta lentamente dissolvendo nel tempo.

Nei registri sbiaditi, ogni cognome perduto chiude una porta su un’Italia dimenticata e ormai irraggiungibile nel tempo. C’è un’Italia silenziosa, che non fa rumore. Vive nelle carte di famiglia, nelle foto ingiallite dietro una cornice, nelle note a matita sui quaderni delle nonne. È l’Italia dei cognomi che si assottigliano: non per moda, ma per statistica. E per strade che si allungano e separano. La demografia rallenta, la mobilità sfilaccia i legami, l’identità locale resta senza più casa. Alcuni cognomi sono a rischio di estinzione – cityrumors.it Secondo una ricerca di MyHeritage su registri anagrafici e archivi genealogici, tredici cognomi italiani sono oggi vicini all’estinzione.🔗 Leggi su Cityrumors.it

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