L’UE prepara il nuovo divieto | questi modelli di auto diffusissimi destinati a sparire Ecco quando

L’Unione Europea ha annunciato un nuovo divieto che riguarda alcuni modelli di auto molto diffusi. Tra questi, veicoli di grandi dimensioni, rumorosi e vistosi, che spesso attirano l’attenzione nelle aree urbane. La decisione riguarda specifiche tipologie di automobili, con l’obiettivo di limitare la loro circolazione. I cambiamenti sono previsti entro un determinato arco di tempo, senza ancora una data precisa.

Ci sono auto che non passano mai inosservate: enormi, rumorose, scenografiche. In molti le sognano, qualcuno le compra davvero, e quando arrivano in città sembrano rubare la scena a tutto il resto. Ora però da Bruxelles sta per arrivare una decisione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il punto non è solo “una nuova regola”, ma un cambio di passo che rischia di chiudere una porta rimasta socchiusa per anni. E a pagare il prezzo potrebbero essere proprio quei modelli diventati sempre più presenti anche in Europa, grazie a una procedura che finora ha permesso di aggirare alcuni paletti. Il nodo che può farli sparire davvero. Secondo quanto riportato da Reuters, citata da Auto-motor-und-sport.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Geely punta agli impianti Ford in Europa per costruire modelli destinati all’UEFord e Geely sarebbero in fase avanzata di colloqui per una possibile collaborazione produttiva in Europa, come riporta la testata specializzata... Occhio a questi iPhone: questi modelli non saranno più riparabiliLa produzione di Apple è inarrestabile, tanto che l'azienda continua costantemente a proporre nuovi dispositivi muniti di nuove tecnologie per... Argomenti più discussi: Orbán o Magyar? L'Ue si prepara alla politica del veto o al reset; Guerra al tabacco: l’UE prepara la stretta su svapo e nicotina; In arrivo quattro nuove iniziative di finanziamento DG HERA per rafforzare la preparazione sanitaria europea - APRE; Caro energia, la Commissione Ue valuta razionamenti di carburante: La crisi sarà lunga. Porto Torres, il sindaco Massimo Mulas si prepara alla sfida: «Dobbiamo realizzare un sogno» Nella sala Filippo Canu gremita, il primo cittadino ha fatto il bilancio di 5 anni di amministrazione - facebook.com facebook Muharemovic si avvicina all'Inter e la Juve si prepara ad incassare il 50% della cifra destinata al Sassuolo Ma per voi può diventare un rimpianto Ditecelo nei commenti x.com