ci sono 13 cognomi italiani che potrebbero scomparire

In Italia, tredici cognomi italiani sono a rischio scomparsa a causa del calo delle nascite nel paese. La diminuzione delle nascite ha portato a una riduzione della diffusione di alcuni di questi cognomi, che potrebbero scomparire nel tempo. La questione riguarda più di semplici nomi: si tratta di un elemento che rappresenta un pezzo di identità culturale e familiare.

Non è solo una questione di numeri: dietro il calo delle nascite in Italia c’è anche un pezzo di identità che rischia di perdersi. Alcuni cognomi, infatti, stanno diventando sempre più rari, fino al punto da poter scomparire del tutto. È quanto emerge da un’analisi di MyHeritage riportata da Adnkronos: sono stati passati in rassegna archivi anagrafici e registri storici individuando tredici cognomi oggi a rischio estinzione. Il dato si inserisce nel contesto della crisi demografica italiana: uno dei tassi di fecondità più bassi d’Europa che, inevitabilmente, incide anche sulla continuità delle linee familiari meno diffuse. Tra i cognomi segnalati c’è Aguglione, di origine fiorentina e già documentato nel XIII secolo, oggi rarissimo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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