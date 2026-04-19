Cody Rhodes vince la battaglia di WrestleMania e si conferma campione della WWE | Randy Orton si arrende

Durante lo spettacolo di WrestleMania, Cody Rhodes ha conquistato il titolo WWE battendo Randy Orton, che si è arreso. Tra gli ospiti presenti sul palco ci sono stati anche celebrità dello spettacolo come John Cena, Logan Paul, Jelly Roll, IShowSpeed e Pat McAfee. La serata ha visto protagonisti anche altri momenti di intrattenimento, con la partecipazione di vari personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Lo show dha visto la presenza di nomi celebrità dello spettacolo, tra cui John Cena, Logan Paul, Jelly Roll, IShowSpeed e Pat McAfee. A mezzanotte la seconda parte su Netflix.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate WrestleMania 42: Randy Orton si rivolta contro Pat e spreca tutto, Cody Rhodes resta campioneWWE: il main event della Notte 1 di WrestleMania 42 si è chiuso con la vittoria di Cody Rhodes, che ha sconfitto Randy Orton per schienamento dopo... Cody Rhodes vs Randy Orton a WrestleMania 42. Perché è un grande sìStamford, 8 marzo 2026 – Cody Rhodes ha riconquistato l’Undisputed WWE Championship a SmackDown il 6 marzo 2026, battendo Drew McIntyre nel match che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: WWE WrestleMania 42, night 1: Cody Rhodes resta campione, ma Orton serve la vendetta - Highlights; Cody Rhodes: Pat McAfee con il titolo è l’immagine più offensiva nella storia del wrestling; WWE, WrestleMania 42: Cody Rhodes è sopravvissuto; WWE SmackDown 17-04-26: Cody Rhodes e CM Punk, l'abbraccio dei campioni prima di WrestleMania 42 - HIGHLIGHTS. Cody Rhodes vince la battaglia di WrestleMania e si conferma campione della WWE: Randy Orton si arrendeLo show dha visto la presenza di nomi celebrità dello spettacolo, tra cui John Cena, Logan Paul, Jelly Roll, IShowSpeed e Pat McAfee ... fanpage.it WWE WrestleMania 42 Results As Heel-Adjacent Cody Rhodes RetainsCody Rhodes defeated Randy Orton to retain the Undisputed WWE Championship. Cody played the heel for the entirety of the match, bloodying Randy Orton. After the match, Orton punted Cody Rhodes and ... uk.sports.yahoo.com Che ne pensate della prima notte di WRESTLEMANIA 42 E come interpretate quello che è successo nel main event tra CODY RHODES e RANDY ORTON facebook