Code infinite agli Uffizi anche con il biglietto già prenotato Attese di oltre un’ora e un quarto

A Firenze, le code agli Uffizi si allungano anche quando i visitatori hanno già il biglietto prenotato, causando attese di oltre un’ora e un quarto. La fila si forma davanti all’ingresso, nonostante l’orario fissato, e molti si lamentano dello spreco di tempo e della confusione. Un turista ha dichiarato di aver fatto la fila per circa 80 minuti, anche con il biglietto già in tasca.

L’Associazione delle Guide Turistiche: “È un disagio enorme sia per i turisti che arrivano da fuori sia per i residenti che decidono di visitare un museo in una domenica di febbraio” Una fila di una durata di un’ora e un quarto per visitare le Gallerie degli Uffizi, avendo già comprato il biglietto per un ingresso con un orario stabilito. È accaduto nel weekend di sabato 14 e domenica 15 febbraio in un periodo di bassa stagione. A denunciarlo è Antonella Fantoni, presidente dell’Associazione delle Guide Turistiche (Agt). “Pensavamo che le lunghe code viste durante il periodo natalizio fossero legate a un problema circoscritto a quei giorni – spiega Fantoni – invece questo fine settimana la situazione si è ripresentata, con attese di un’ora e anche oltre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Uffizi: “Code di oltre un’ora anche con la prenotazione. In alta stagione cosa accadrà?”. La denuncia delle guide turisticheLe guide turistiche denunciano che agli Uffizi si formano code di oltre un’ora, anche per chi ha già prenotato, causando disagi ai visitatori. Leggi anche: Pronto soccorso a Genova, decalogo anti-code: “Attese non oltre le 8 ore” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. NEWS DEL GIORNO. - Dimenticate clacson e code infinite: negli Stati Uniti debutta Helix, il veicolo volante monoposto firmato Pivotal. Costa circa 190 mila dollari, decolla e atterra in verticale e promette spostamenti rapidi sopra il traffico urbano. È elettrico, ult facebook