Cocciaretto domina a Roma | esordio vincente tra meteo e luci fastidiose

Nella giornata di Roma, l’atleta ha affrontato le difficoltà di un campo influenzato dal vento e dai riflessi delle luci artificiali. Nonostante le condizioni avverse, ha portato a casa la vittoria nel suo primo incontro del torneo. Durante il secondo set, ha mantenuto un equilibrio stabile contro la sua avversaria, riuscendo a controllare i colpi e a rispondere con precisione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per l’italiana.

? Cosa scoprirai Come ha gestito Cocciaretto il fastidioso riflesso del pannello pubblicitario?. Perché il secondo set è stato così in equilibrio per l'azzurra?. Cosa ha causato il blocco improvviso del braccio di Elisabetta?. Chi sarà la prossima avversaria della marchigiana nel secondo turno?.? In Breve Cocciaretto batte la numero 103 del mondo Sinja Kraus per 6-2 6-4.. Match durato 1 ora e 36 minuti tra pioggia e luci fastidiose.. L'azzurra supera l'infortunio alla coscia sinistra subito dopo il torneo di Miami.. Prossimo turno contro la testa di serie 28 Emma Navarro.. Elisabetta Cocciaretto batte Sinja Kraus con un punteggio di 6-2 6-4 sul Campo Centrale del Foro Italico, inaugurando la sua partecipazione al torneo di Roma dopo una breve pausa dovuta alla pioggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocciaretto domina a Roma: esordio vincente tra meteo e luci fastidiose Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio contro la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gioca questo torneo da numeri 41 del mondo, ma vincendo oggi guadagnerebbe una posizione virtuale... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra esordisce in modo convincente; Cocciaretto parte bene a Roma: sconfigge Kraus e raggiunge il 2° turno; Lorenzo Musetti: Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra esordisce in modo convincenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio vincente di Elisabetta Cocciaretto, che ritroveremo nella giornata di ... oasport.it WTA Roma, Cocciaretto: Devo imparare ad avere meno frettaTennis - WTA | L'azzurra: Il pubblico mi ha aiutato a vincere, che emozione il Centrale. E per fortuna che ho evitato la pioggia! ... ubitennis.com BUONA LA PRIMA PER COCCIARETTO Elisabetta chiude in due set il suo esordio agli Internazionali d'Italia contro la lettone Kraus. Al secondo turno sfiderà la statunitense Emma Navvarro, numero 35 del ranking #Tennis #Cocciaretto #IBI26 - facebook.com facebook Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic: la svizzera domin x.com