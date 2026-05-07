Due uomini sono stati fermati dopo che hanno causato un incendio che ha coinvolto circa venti bobine nel sito del CNR a Montelibretti. Secondo quanto emerso, sono riusciti a superare la recinzione dell’area e a entrare nel sito prima di appiccare le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente e danneggiassero le strutture vicine.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i due uomini a superare la recinzione?. Chi ha impedito che le fiamme distruggessero l'intera area del CNR?. Quali accuse penali rischiano ora i due arrestati a Moricone?. Perché i colpevoli sono stati liberati subito dopo l'arresto?.? In Breve Due uomini di 49 anni arrestati dai carabinieri di Moricone.. Accuse di invasione terreni, incendio doloso e combustione rifiuti al Tribunale di Tivoli.. Due impiegati del CNR hanno limitato il rogo alle venti bobine di rame.. I malviventi hanno forzato la recinzione per accedere all'area di Montelibretti.. Due uomini di 49 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Moricone dopo aver dato fuoco a venti bobine di rame nel terreno del CNR a Montelibretti lo scorso pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CNR Montelibretti: arrestati due uomini dopo il rogo di 20 bobine

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