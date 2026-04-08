Clima città e futuro | a Casoli ciclo di appuntamenti per affrontare le sfide ambientali

A Casoli si svolge un ciclo di tre incontri dedicati alle questioni ambientali, con l’obiettivo di analizzare le cause delle principali sfide legate al clima e all’ambiente urbano. Gli appuntamenti sono stati organizzati per approfondire i temi più urgenti e favorire un confronto tra i partecipanti. L’iniziativa si concentra sulla comprensione delle dinamiche che influenzano il territorio e il futuro delle città, senza l’uso di giudizi o interpretazioni.

Tre incontri per comprendere e approfondire le cause delle principali sfide ambientali contemporanee. Il comune di Casoli, promuove il ciclo di incontri pubblici “Clima, città e futuro”, in collaborazione con Iaap Wwf, la riserva naturale regionale Oasi Wwf lago di Serranella e il circolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Come affrontare le sfide quotidiane: al via il ciclo di incontri gratuiti per famiglie ‘Crescere insieme’Un calendario di incontri ricco e trasversale, che propone spazi di riflessione, dialogo, laboratori e tante altre attività pensate per sostenere le... Imperia: Filosofia in scena al Teatro Cavour, un ciclo di incontri per affrontare le sfide del presente.Il Teatro Cavour di Imperia ospita un ciclo di incontri, "Vivere con filosofia", che mira a portare il pensiero filosofico nel dibattito... Temi più discussi: Milano, nasce spazioBACCA: un luogo per incontri, formazione e dialogo su ambiente e clima che coinvolgerà...; Rigenerazione urbana e clima, Unicam lancia il dottorato per le città del futuro; L’EREDITÀ DELLA VITA, UNA MOSTRA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI A ROVIGO; home - Comune di Milano. Clima, città e futuro: a Casoli ciclo di appuntamenti per affrontare le sfide ambientaliIl programma prevede tre appuntamenti, che si terranno al cinema teatro di Casoli, alle ore 17:30, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di approfondimento e confronto su temi cruciali ... chietitoday.it Clima, città e futuro: a Casoli ciclo di incontri per la consapevolezza ambientaleCasoli. Il Comune di Casoli, in collaborazione con IAAP WWF, la Riserva naturale regionale/ Oasi WWF Lago di Serranella e ... abruzzolive.it «È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano molto sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni» - facebook.com facebook "Come si può migliorare questo clima tossico intorno al calcio italiano Non ho la bacchetta magica, ma siamo tutti colpevoli di quanto succede in campo. Da noi allenatori, i giocatori, il mondo social, i giornalisti, i tifosi. La critica piace, piace esaltare le cos x.com