Vigo introduce una nuova tassa di soggiorno | fino a 2 euro al giorno anche per chi sbarca dalle crociere

A Vigo, in Spagna, è stata annunciata l'introduzione di una nuova tassa di soggiorno che riguarderà sia i turisti che soggiorneranno in città sia coloro che scenderanno dalle navi da crociera. La misura prevede un importo che può arrivare fino a 2 euro al giorno per ogni visitatore. La decisione entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Vigo, in Spagna, sta per introdurre una nuova tassa di soggiorno sia per i turisti che pernottano che per quelli che sbarcano dalle navi da crociera: ecco a quanto ammonterà.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Anche Casalecchio introduce la tassa di soggiorno: chi deve pagarlaAnche il Comune di Casalecchio di Reno introduce la tassa di soggiorno per i turisti che pernottano nelle strutture ricettive di tutto il territorio. Leggi anche: Anche Portogruaro introduce la tassa di soggiorno, tensioni nella maggioranza Contenuti di approfondimento Si parla di: I 4 Suv in arrivo che secondo me avranno successo da tenere assolutamente sotto occhio; Pronostico Barcellona vs Celta Vigo – 22 Aprile 2026. Vigo introduce una nuova tassa di soggiorno: fino a 2 euro al giorno anche per chi sbarca dalle crociereVigo, in Spagna, sta per introdurre una nuova tassa di soggiorno sia per i turisti che pernottano che per quelli che sbarcano dalle navi da crociera: ecco a quanto ammonterà. Segui le notizie di ... fanpage.it