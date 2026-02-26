Sanremo Fulminacci sfida la ‘Stupida fortuna’ e passa sotto una scala

(Adnkronos) – Fulminacci a Sanremo non teme la 'Stupida Sfortuna' e la sfida apertamente. Il cantautore, prima di affrontare il palco dell'Ariston per la sua esibizione nella seconda serata del Festival, si è reso protagonista di un simpatico e ironico rito scaramantico al contrario. Scendendo dal van che lo ha portato all'ingresso del teatro, l'artista. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Fulminacci torna a Sanremo con Stupida Fortuna: «Ho un po' derubato Battiato»Il ventottenne romano Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, ha già all’attivo tre album, una Targa Tenco - miglior opera prima per La vita veramente...

“Stupida sfortuna” di Fulminacci a Sanremo 2026: significato, temi e perché è una canzone “notturna” che parla a tuttiFulminacci torna sul palco di Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna”, un brano che ha addosso la sua firma più riconoscibile: quella capacità di...

Sanremo, la sfida di Fulminacci: passa spedito sotto la scala prima di entrare all'AristonFilippo Uttinacci in arte Fulminacci, classe 97 non è scaramantico. Porta sul palco dell'Ariston Stupida sfortuna, ma quando si trova una scala in mezzo alla strada procede senza esitazioni verso il ... repubblica.it

Sanremo 2026, Fulminacci sfida la scaramanzia: «Che gli interessa della Stupida sfortuna?»A Sanremo la realtà non si limita a imitare la narrazione: la costruisce. Nel video che circola in queste ore si vede Fulminacci passare sotto una scala in strada, tra furgoni e tecnici ... leggo.it

A Sanremo Fulminacci sfida la 'Stupida sfortuna' e arriva all’Ariston passando sotto una scala prima di esibirsi sul palco dell'Ariston #sanremo2026 x.com

