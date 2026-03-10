Tre Donne | Monica Demuru al Teatro Villa Pamphilj

Domenica 15 marzo, al Teatro Villa Pamphilj, tre donne proporranno tre letture sonore dedicate a figure della letteratura femminile del Novecento. L’evento si svolgerà dalle 11 alle 14 e vedrà Monica Demuru tra le interpreti coinvolte. La rappresentazione si concentrerà sulle tre narrazioni, offrendo un momento di ascolto e riflessione. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Cosa: Tre intense letture sonore dedicate a tre pilastri della letteratura femminile del Novecento.. Dove e Quando: Teatro Villa Pamphilj, domenica 15 marzo dalle ore 11 alle 14.. Perché: Un’immersione nell’universo interiore di Katherine Mansfield, Ingeborg Bachmann e Alice Munro attraverso la magistrale vocalità di Monica Demuru.. Domenica 15 marzo, il Teatro Villa Pamphilj si trasforma in un palcoscenico per un evento di rara intensità emotiva e intellettuale. Tre donne, tre scritture, tre mondi che si intrecciano in un appuntamento mattutino imperdibile. La performance vede protagonista l’attrice e cantante Monica Demuru, che, sotto la cura sapiente di Daria Deflorian e con la collaborazione artistica di Andrea Pizzalis, darà voce e corpo alle pagine di Katherine Mansfield, Ingeborg Bachmann e Alice Munro. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Tre Donne: Monica Demuru al Teatro Villa Pamphilj Articoli correlati Leggi anche: "La cantautrice fantasma" al Teatro Villa Pamphilj Leggi anche: Gioia Salvatori al Teatro Villa Pamphilj con i suoi Esercizi