Cosa: Lo spettacolo teatrale ENTANGLED. Schrödinger aveva ragione, scritto e diretto da Alessandra Flamini. Dove e Quando: Teatro Villa Pamphilj, Roma; domenica 22 marzo 2026 alle ore 11:30. Perché: Una commedia amara che intreccia i diritti civili e la lotta comune attraverso l’incontro forzato di due detenuti opposti. Il teatro non è solo svago, ma uno specchio deformante capace di restituire la complessità della realtà attraverso paradossi apparentemente distanti. Domenica 22 marzo, il Teatro Villa Pamphilj ospita una produzione firmata Kaos Teatro che promette di scuotere le coscienze partendo da un concetto della fisica quantistica applicato alla condizione umana: l’entanglement. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tra sbarre e fisica quantistica: Entangled al Teatro Villa Pamphilj

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