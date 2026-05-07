Mercoledì, i BTS hanno incontrato la presidente messicana al Palazzo Nazionale. Dopo l'incontro, la band ha salutato dalla balconata della sede presidenziale circa cinquantamila fan radunati in piazza Zócalo. La presenza della band ha attirato un gran numero di persone, che hanno seguito l’evento da fuori e si sono riunite in strada. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di festa e entusiasmo.

Mercoledì, i BTS hanno incontrato la presidente messicana Claudia Sheinbaum al Palazzo Nazionale e, da uno dei balconi della sede presidenziale, la superband K-pop ha salutato circa cinquantamila persone che si erano radunate in piazza Zócalo. Il gruppo ha trascorso solo cinque minuti affacciato, ma è stato sufficiente per realizzare il sogno di molti che desideravano vedere i loro idoli da vicino. Gli artisti sono rimasti molto colpiti dalla grande affluenza di pubblico in Plaza de la Constitución. RM è stato il primo a prendere il microfono per esprimere la sua gratitudine per l’affetto ricevuto in Messico. «Muchas gracias per averci accolto», ha detto in un misto di spagnolo e inglese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudia Sheinbaum ha accolto i BTS nel Palazzo Nazionale: oltre cinquantamila fan affollati fuori dalla sede presidenziale

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