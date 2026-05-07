BTS in Messico | 50mila fan davanti al Palazzo Sheinbaum | ‘torneranno

Oltre cinquantamila fan si sono radunati davanti al Palazzo in Messico per incontrare i membri dei BTS. La presidente locale si è detta fiduciosa riguardo al ritorno della band, senza specificare date. Durante il saluto ai fan, i membri RM e V hanno rivolto alcune parole alla folla, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali sui prossimi impegni. La situazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di molte persone presenti.

? Cosa scoprirai Come ha reagito la presidente Sheinbaum all'incontro con il gruppo?. Cosa hanno dichiarato RM e V durante il saluto alla folla?. Perché l'incontro tra i musicisti e il governo ha rilevanza politica?. Quando sono previste le nuove date del tour in Messico?.? In Breve RM e V ringraziano il pubblico messicano dopo l'incontro con Claudia Sheinbaum.. Il tour mondiale riprende dopo la conclusione del servizio militare dei membri.. La presidente Sheinbaum ipotizza un possibile ritorno del gruppo nel 2027.. L'evento presso il Palazzo Nazionale evidenzia l'influenza culturale coreana in Messico.. Circa 50mila fan si sono accalcati davanti al Palazzo Nazionale di Città del Messico per l’apparizione dei BTS, i quali hanno salutato la folla dopo un incontro con la presidente Claudia Sheinbaum.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BTS in Messico: 50mila fan davanti al Palazzo, Sheinbaum: ‘torneranno Notizie correlate BTS in Messico, per le star del K-pop 50mila fan sotto il balcone del Palazzo NazionaleAccoglienza da star mondiali per i BTS a Città del Messico, dove la band K-Pop sudcoreana ha salutato migliaia di fan dal balcone del Palazzo... BTS, il ritorno live davanti a oltre 100 mila fan: RM si infortuna ma si esibisce sedutoI BTS tornano live a Seoul con il "The Comeback Live: Arirang" trasmesso in diretta su Netflix: un concerto evento davanti a oltre 100mila fan. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Messico, i BTS salutano 50mila fan dal balcone del Palazzo Nazionale; Napoli, all'università Federico II una barca sottratta alla malavita: servirà per la ricerca; Messico, delirio Bts: migliaia di fan. Sheinbaum: tornate nel 2027; Roma, caccia allo straniero: denunciati due giovani di estrema destra con sfollagente e Mein Kampf, misura ... Delirio Bts in Messico: 50mila fan invadono Città del Messico per un saluto dal balconeLa band K-pop è uscita sul balcone accompagnati dalla presidente messicana, Claudia Sheinbaum, mandando in visibilio la folla ... tg.la7.it Messico, i BTS salutano 50mila fan dal balcone del Palazzo Nazionale(LaPresse) Accoglienza da star mondiali per i BTS a Città del Messico, dove la band sudcoreana ha salutato migliaia di fan dal balcone del ... stream24.ilsole24ore.com la Repubblica. . “Ogni volta che sento la notizia di una persona migrante ammazzata in Messico, o lasciato soffocare nel bagagliaio di un’auto negli Usa, penso che io potevo essere quella persona”. E si capisce, perché è la vera storia di Evelio Menjivar-Ayala - facebook.com facebook Guerra permanente: nel nuovo piano Usa la droga è come il terrorismo. Messico e Cina nel mirino x.com