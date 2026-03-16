Napoli truffe informatiche del clan Mazzarella | 16 arresti

All’alba, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. L’azione si è concentrata su un giro di truffe informatiche nel capoluogo partenopeo, con misure cautelari emesse nei confronti di individui coinvolti. L’intervento ha coinvolto diverse ubicazioni nella città, con dettagli ancora in fase di divulgazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz all’alba nel capoluogo partenopeo. Un’importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ha colpito il clan Mazzarella, con l’esecuzione di 16 misure cautelari nei confronti di persone ritenute vicine all’organizzazione criminale. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba ed è stata condotta su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea. Le accuse: associazione a delinquere e frodi informatiche. Secondo quanto emerso dalle indagini, le persone coinvolte sarebbero gravemente indiziate di diversi reati, tra cui: associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 arresti Articoli correlati Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa... Leggi anche: La camorra punta sulle truffe informatiche: clan Mazzarella, arresti a Napoli per clonazione siti bancari Camorra e truffe: indagine e arresti Tutto quello che riguarda Napoli truffe informatiche del clan... Temi più discussi: Camorra, truffe online per riempire le casse dei Casalesi, due arresti; Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 misure cautelari; Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri: il blitz all'alba; Il clan dei casalesi gestiva le truffe online, i proventi andavano alle famiglie dei detenuti: due arresti, 24 indagati. Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 arrestiDuro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone a Napoli. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa ... tg24.sky.it Camorra: truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 misure cautelariCamorra: truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 misure cautelari ... msn.com Chiariello: “Conte vuole restare, ma il Napoli non può più spendere come prima” Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi sul - facebook.com facebook