Maxi operazione antimafia a Napoli | 71 indagati contro i clan Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano

Nella mattinata di oggi, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno condotto una vasta operazione a Napoli, coinvolgendo 71 persone indagate e sequestri di beni. L’intervento è stato coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia e ha colpito i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano. Tra le accuse, anche quella legata all’omicidio di Emanuele Durante.

