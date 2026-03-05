A Napoli, le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per cinque milioni di euro a un uomo legato al clan Troncone. La confisca riguarda un patrimonio ritenuto accumulato principalmente attraverso estorsioni, traffico di droga e contrabbando di sigarette. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a smantellare le attività illecite della criminalità organizzata nella città.

Una fortuna immensa accumulata quasi sicuramente con l'imposizione del pizzo, la droga e il contrabbando di sigarette. La Polizia di Stato ha eseguito, nella mattinata di oggi, un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, nei confronti del 36enne Luigi Troncone, ritenuto vicino all’omonimo clan attivo nei quartieri occidentali di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Napoli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, Troncone sarebbe associato al clan di famiglia, storicamente operante nelle zone di Fuorigrotta e Soccavo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, racket e contrabbando: sequestrati beni per 5 milioni di euro a uomo del clan Troncone

Leggi anche: Mafia, colpo al clan di Manfredonia: sequestrati beni per un milione di euro tra Puglia e Lombardia

Truffa finanziaria tra Messina e Svizzera: sequestrati beni per 1,3 milioni di euroLa guardia di finanza del comando provinciale di Messina ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro a due persone...