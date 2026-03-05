napoli sequestrati beni per 5 milioni di euro ad associato del clan

A Napoli, le autorità hanno sequestrato beni per circa 5 milioni di euro a un associato di un clan. Il sequestro riguarda un immobile, tutti i beni strumentali di un’impresa di locazione di natanti da diporto, tre imbarcazioni e alcuni rapporti finanziari. L’operazione si inserisce in un’azione volta a contrastare attività legate alla criminalità organizzata.

Il provvedimento ha interessato un’immobile, la totalità dei beni strumentali di un’impresa individuale attiva nel settore della locazione di natanti da diporto, tre natanti da diporto, nonché rapporti finanziari. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato corso all’esecuzione di un decreto di sequestro di prevenzione, finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di T.L.. Il provvedimento, adottato in accoglimento della proposta avanzata dal Questore di Napoli, è scaturito da un’articolata attività di accertamento, condotta da personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, che ha fatto emergere la pericolosità del proposto, il quale risulta associato all’omonimo clan storicamente operante nei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

