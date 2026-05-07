Clan e matrimoni | la strategia delle ‘ndrine tra alleanze e minorenni

Le indagini sui clan mostrano come i matrimoni siano strumenti utilizzati per consolidare alleanze e spartire i territori tra le diverse famiglie coinvolte. Le madri assumono un ruolo centrale nella gestione e nella continuità dei clan, contribuendo a mantenere l’unità e la sopravvivenza delle organizzazioni criminali. Sono stati riscontrati anche casi di matrimoni combinati tra minorenni, considerati strategici per rafforzare legami e stabilizzare le alleanze.

? Cosa scoprirai Come vengono usati i matrimoni per spartire i territori criminali?. Perché le madri sono fondamentali per la sopravvivenza del clan?. Cosa spinge i clan a scegliere minorenni per le unioni combinate?. Come possono le nuove leggi proteggere le vittime di questi patti?.? In Breve Donne trasmettono codici etici e valori ai figli per preservare identità clan.. Matrimoni concordati stabiliscono patti economici e non aggressione tra gruppi diversi.. Unioni combinate coinvolgono ragazze di soli 13 anni per blindare alleanze.. Le lla protezione minori potrebbero impattare sulle pratiche delle 'ndrine.. Un’indagine accademica della Bicocca rivela come la criminalità organizzata utilizzi i matrimoni per consolidare alleanze strategiche tra i clan, coinvolgendo anche ragazze di soli 13 anni in unioni combinate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan e matrimoni: la strategia delle ‘ndrine tra alleanze e minorenni Notizie correlate Salerno e provincia: la strategia del M5S tra alleanze e piazze? Cosa sapere La coordinatrice Villani presenta la strategia del M5S per le amministrative nel Salernitano. Faida delle Preserre Vibonesi tra le ‘ndrine Loielo e Emanuele, 15 arresti: scia di omicidi ed estorsioniÈ di 15 persone raggiunte da misura cautelare in carcere il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Vibo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 'Ndrangheta, 'i matrimoni tra clan minori sono il vero tallone d'Achille'; I matrimoni di 'ndrangheta studiati dall'Università Milano-Bicocca: ecco il ruolo che hanno nel tenere assieme i clan; I matrimoni all’interno della ‘ndrangheta sono una sofisticata tecnologia organizzativa; Torre Annunziata, va giù il Palazzo Fienga, fortezza del clan Gionta. La 'ndrangheta ha trasformato il matrimonio in strumento di potereUna ricerca dell'Università Bicocca di Milano svela i meccanismi che cementano le alleanze tra i clan con le spose assegnate a tavolino. Un punto di forza ma anche di debolezza ... avvenire.it I matrimoni di 'ndrangheta studiati dall'Università Milano-Bicocca: ecco il ruolo che hanno nel tenere assieme i clanLa ricerca dell'Università Milano-Bicocca ribalta la lettura tradizionale. Il lavoro, intitolato Marrying for Power: Gendered Alliances in Mafias, ha analizzato 770 alleanze interfamiliari e 906 mat ... calabria.gazzettadelsud.it NanoTV. . #NapoliSecondigliano- Asse droga tra clan Di Lauro e mafia albanese: 14 arresti Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Tra Don Bosco e Cinecittà è stata sventata una guerra di mala. Tutti i nomi (e i soprannomi) della faida fra i clan della Tuscolana ift.tt/dhsqaFX x.com