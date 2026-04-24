Nel Salernitano, il Movimento 5 Stelle sta definendo la propria strategia per le prossime amministrative, con la coordinatrice che ha illustrato le linee guida del partito. La pianificazione prevede alleanze e iniziative pubbliche per rafforzare la presenza sul territorio. La discussione sulla strategia si concentra sulle scelte politiche e sui metodi di coinvolgimento della cittadinanza.

? Cosa sapere La coordinatrice Villani presenta la strategia del M5S per le amministrative nel Salernitano.. Le alleanze coinvolgono candidati come Lanocita a Salerno e Accarino a Cava de' Tirreni.. La coordinatrice provinciale Villani ha tracciato il bilancio della fase preparatoria per le amministrative nel Salernitano, evidenziando un Movimento 5 Stelle che punta a consolidare la propria presenza attraverso progetti amministrativi partecipati e radicati nei vari comuni della provincia. Tra i corridoi del potere e le piazze dei centri più piccoli, il fermento si sente forte. La strategia della coordinatrice provinciale punta a dimostrare che il simbolo non è solo una sigla su un manifesto, ma un insieme di forze che si intrecciano con le realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno e provincia: la strategia del M5S tra alleanze e piazze

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