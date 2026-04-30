Castel del Piano si prepara a festeggiare il centenario del Monumento ai Caduti con una serie di eventi che si svolgeranno fino al 4 novembre. Il programma coinvolge 94 famiglie del territorio e comprende iniziative dedicate alla memoria dei caduti. La cerimonia principale si terrà il 9 maggio, data della commemorazione ufficiale. La cittadina si anima così con manifestazioni che uniscono commemorazione e partecipazione comunitaria.

? Cosa sapere Castel del Piano celebra il centenario del Monumento ai Caduti il 9 maggio.. Il programma coinvolge 94 famiglie locali con eventi fino al 4 novembre.. Il centenario del Monumento ai Caduti di Castel del Piano e del relativo Parco della Rimembranza si prepara con una serie di appuntamenti che culmineranno sabato 9 maggio, coinvolgendo l’intera comunità locale in un percorso di memoria storica e civile. A Castel del Piano, il passare del tempo non riesce a cancellare l’eco di novantaquattro nomi incisi nella pietra, storie di giovani che partirono per i fronti della Grande Guerra e non fecero più ritorno. Questi nomi appartengono a contadini e ragazzi, spesso tra i venti e i venticinque anni, molti dei quali furono chiamati alle armi durante la leva del 1899.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel del Piano: il centenario tra memoria dei caduti e il parco

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