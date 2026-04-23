L’obelisco dei Caduti ritrova la memoria

L’obelisco dedicato ai Caduti è stato recentemente restaurato, riportando alla luce la sua funzione di memoria storica. I monumenti, infatti, non sono semplici elementi decorativi ma veicoli di ricordo e testimonianza, capaci di ricordare eventi passati e momenti di sofferenza. Questo intervento ha permesso di preservare un simbolo importante, che racchiude nel suo significato una parte significativa della storia locale e nazionale.

I monumenti, spesso, non sono solo testimoni passivi del tempo che passa, a volte sanno essere riflettori puntati sul passato, pietre d’inciampo quotidiane che ricordano come la grande storia sia passata ovunque, talvolta con violenza inaudita. È con questa consapevolezza che la comunità di Vado ha voluto restaurare il proprio Monumento ai Caduti. Il vecchio obelisco, finalmente riportato all’antico splendore, è stato svelato domenica scorsa alla presenza del sindaco Bruno Pasquini, del vicepresidente del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto Andrea Marchi, della sezione locale dell’Anpi e del consiglio comunale dei ragazzi, con il contributo musicale della banda Bignardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’obelisco dei Caduti ritrova la memoria Notizie correlate Ex Collegio Aeronautico: restauri sì, ma la memoria dei caduti decadeUn recente sopralluogo avvenuto il 18 aprile presso l’ex Collegio Aeronautico in piazzale della vittoria ha messo in luce una disparità nei lavori di... Andretta, piazzetta in memoria dei Caduti di NassiriyaTempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta...