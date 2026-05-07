Civitanova e Porto Potenza sono in lutto per la scomparsa di Silvia Cesca, una donna di 44 anni. Si è spenta nella notte nella sua abitazione, circondata dalla famiglia. Silvia Cesca, originaria di Civitanova Marche e residente da tempo a Porto Potenza, aveva combattuto contro un tumore. La notizia ha suscitato dolore tra le persone che la conoscevano.

Civitanova e Porto Potenza piangono Silvia Cesca. Si è spenta nella notte nella sua abitazione, circondata dall’affetto della sua famiglia, Silvia Cesca, 44 anni, mamma originaria di Civitanova Marche e residente da anni a Porto Potenza. Accanto a lei fino all’ultimo il marito Stefano Ferrara e i suoi due figli piccoli, che rappresentavano il centro della sua vita. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra Civitanova e Porto Potenza, lasciando sgomente due comunità che conoscevano bene Silvia, apprezzata per il suo carattere solare, la disponibilità verso gli altri e la forza con cui aveva affrontato la malattia. Per anni aveva combattuto contro un tumore, riuscendo inizialmente a superare le cure e a riprendere la propria quotidianità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Civitanova e Porto Potenza in lutto per Silvia Cesca: la mamma di 44 anni morta dopo la battaglia contro il tumore

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