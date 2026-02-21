Chiara Benatti morta a 44 anni | nuovo lutto per la famiglia

Chiara Benatti è morta a 44 anni a causa di una grave malattia scoperta alla fine dell’estate. La donna, residente a Guastalla, si è spenta nel reparto di rianimazione di un ospedale locale. La diagnosi tempestiva non è stata sufficiente a salvarla. La comunità piange la perdita di una persona conosciuta e amata. La famiglia si prepara a dare l’ultimo saluto alla sua scomparsa.

Guastalla (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 – È stata vinta da una malattia scoperta a fine estate, che l’ha tolta agli affetti familiari. Chiara Benatti aveva 44 anni. A fine novembre e ra deceduto il padre, l’avvocato Pierlino, personaggio conosciuto e stimato per le sue tante attività svolte nella sua professione e nel campo politico. E ora la famiglia Benatti affronta questo nuovo grave lutto. Chiara, che da tempo abitava a Curtatone di Mantova, aveva lavorato come impiegata in un’azienda a Reggio, concentrandosi poi sull’impegno di madre per le adorate figlie Rebecca e Rachele. Aveva seguito un corso per insegnante e presto sarebbe dovuta diventare docente alla Scuola Montessori Spazio Bambino, struttura a cui possono essere destinate eventuali offerte in sua memoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

