Picchia a sangue la mamma e poi si uccide gettandosi nel porto di Civitanova Il padre | Pensava fosse morta lei lo amava alla follia

Riccardo ha colpito violentemente la madre e poi si è gettato nel porto di Civitanova, perché credeva che lei fosse già morta. Il padre spiega che il ragazzo era determinato e convinto di aver perso la donna che amava alla follia. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi conosceva bene la famiglia, lasciando senza parole gli abitanti della zona. La polizia sta indagando sulle motivazioni di questo gesto estremo.

POLLENZA «Ha pensato che la madre era morta e ha fatto questo gesto. Era deciso». Mario Merkuri, il papà di Riccardo, è convinto che il figlio venerdì scorso si sia tolto la vita gettandosi nelle gelide acque del porto di Civitanova perché convinto di aver ucciso la madre. La donna era stata aggredita selvaggiamente al volto nella loro casa di Pollenza ed era stata trovata dal marito in bagno a terra priva di sensi. «La madre lo amava alla follia - racconta ancora Mario al telefono -, anche se aveva torto lo difendeva sempre». L'operazione Albana Kastriot ieri è stata trasportata dall’ospedale di Macerata a quello regionale di Torrette dove sarà sottoposta a un intervento di chirurgia maxillo facciale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pollenza, Riccardo picchia a sangue la mamma e poi si uccide a Civitanova. Il padre Mario: «Lei lo amava alla follia». Cosa sappiamoRiccardo ha aggredito violentemente la madre e poi si è tolto la vita a Civitanova, a causa di un conflitto familiare grave.

Riccardo pensava di avere ucciso la mamma: trovato sul fondale del porto di Civitanova il corpo del 20enne di PollenzaRiccardo Merkuri, 20enne di Pollenza, è stato trovato senza vita sul fondale del porto di Civitanova, dopo che aveva creduto di aver causato la morte della madre.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pollenza, Riccardo picchia a sangue la mamma e poi si uccide a Civitanova. Il padre Mario: Lei lo amava alla follia. Cosa sappiamo; Picchia a sangue la mamma e poi si uccide gettandosi nel porto di Civitanova. Il padre: Pensava fosse morta, lei lo amava alla follia; Picchia a sangue la madre e poi scappa. Ritrovato il corpo in mare dai sommozzatori al porto di Civitanova Marche; Violenza dopo una lite. Picchia la madre e scappa. L’auto lasciata al porto.

Picchia a sangue la mamma e poi si uccide gettandosi nel porto di Civitanova. Il padre: «Pensava fosse morta, lei lo amava alla follia»POLLENZA «Ha pensato che la madre era morta e ha fatto questo gesto. Era deciso». Mario Merkuri, il papà di Riccardo, è convinto che il figlio venerdì scorso ... ilmessaggero.it

Picchia la madre e fugge a Civitanova Marche, 20enne trovato morto in mare: si sarebbe gettato dal portoTrovato senza vita il 20enne che si sarebbe buttato in mare nel porto di Civitanova Marche dopo aver picchiato la madre: grave la 53enne, è in coma ... virgilio.it

Picchia a sangue la mamma e poi si uccide gettandosi nel porto di Civitanova. Il padre: «Pensava fosse morta, lei lo amava alla follia» - facebook.com facebook