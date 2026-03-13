Federica Carbonari aderisce ai Civici Marche | si rafforza il movimento in Vallesina

Federica Carbonari, avvocato, per due volte candidata a sindaco per il comune di Castelbellino e fino al 2024 alla guida della lista "RitroviAMO Castebellino", aderisce al movimento civico regionale dei Civici Marche. "Siamo convinti che l'impegno politico dell'avvocato Carbonari e la sua.