Civici Marche | Marini guida la provincia con metodo concreto

Il congresso provinciale dei Civici Marche si è svolto sabato a Fano, nel Palazzo Martinozzi, concludendosi con l’elezione di Benilde Marini alla presidenza. L’evento ha la presenza di amministratori locali e militanti che hanno confermato la vitalità dell’organizzazione attraverso nuovi circoli in provincia. L’assessore comunale di Cagli assume così la guida del movimento regionale, portando avanti una visione basata sull’ascolto attivo e sul servizio concreto per i cittadini. La riunione ha consolidato un direttivo composto da figure già impegnate nelle istituzioni locali come Mercatello sul Metauro, Tavoleto e Mondavio. Una leadership radicata nei piccoli comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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