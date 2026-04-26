Civ a Misano doppietta di Delbianco e Bianchi nella seconda giornata

A Misano si sono conclusi i primi turni del Dunlop Civ 2026, con doppiette per Alessandro Delbianco nella categoria Superbike e Filippo Bianchi nella categoria Sportbike. Entrambi i piloti hanno ottenuto due vittorie durante la seconda giornata di gare, contribuendo a definire la classifica di questa prima fase della stagione. La manifestazione si è svolta sul circuito del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il primo round del Dunlop Civ 2026 si chiude a Misano con le doppiette di Alessandro Delbianco in Superbike e Filippo Bianchi in Sportbike. Gabriele Giannini si conferma rivelazione del weekend, Sponga ribalta la Moto3 dopo il dominio di Perez, mentre il Civ Femminile regala una volata decisa per 15 millesimi. Prossima tappa al Mugello, il 9 e 10 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Civ a Misano, doppietta di Delbianco e Bianchi nella seconda giornata Notizie correlate Superbike, Civ al via da Misano. Gara 1 è nel segno di DelbiancoIl Campionato Italiano Velocità 2026 riaccende i motori al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" e lo fa con numeri che certificano lo stato di... Superbike a Misano, doppietta di Alessandro Delbianco che domina il weekend in pistaLa gara di apertura della stagione della Superbike ha un unico dominatore: Alessandro Delbianco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dunlop CIV: Delbianco (Superbike) e Zannoni (Supersport) vincono a Misano; CIV, Tegola per Noah Dettwiler: non correrà il Round a Misano del CIV Supersport; Dunlop CIV 2026, Misano: in Gara 1 Delbianco domina, Zannoni vince in Supersport [RISULTATI]; CIV, Misano: Delbianco inizia con il dominio di Gara 1 in Superbike. Superbike, Delbianco incontenibile: detta legge in Gara 2 e fa doppietta a MisanoIl campione in carica cala il bis nell’ultima manche del weekend, trionfando davanti a Giannini e a Pirro, risalito dal nono posto dopo una brutta partenza. Out Rinaldi, Russo, Ottaviani e Stirpe ... gpone.com Moto, CIV: doppiette per Delbianco, Zannoni, Bianchi e RizziSponga (Moto3) e Monti (CIV Femminile) gli altri vincitori di gara 2 del round Arrow. Ferrucci vince la Superpole Race in Moto4 ... altarimini.it Moto.it. . Tensione al @civ.tv tra @aledelbianco52 e @michelepirro51 Dopo la conferenza stampa di Gara1 a Misano gli animi si sono scaldati: l’oggetto Il balance of performance che avrebbe sfavorito Ducati. Come sempre non c’è una ragione e un torto, - facebook.com facebook Dunlop CIV '26: il primo round in programma a Misano il 25 e 26 aprile #SkyMotori #CIV x.com