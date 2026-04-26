Civ a Misano doppietta di Delbianco e Bianchi nella seconda giornata

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Misano si sono conclusi i primi turni del Dunlop Civ 2026, con doppiette per Alessandro Delbianco nella categoria Superbike e Filippo Bianchi nella categoria Sportbike. Entrambi i piloti hanno ottenuto due vittorie durante la seconda giornata di gare, contribuendo a definire la classifica di questa prima fase della stagione. La manifestazione si è svolta sul circuito del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il primo round del Dunlop Civ 2026 si chiude a Misano con le doppiette di Alessandro Delbianco in Superbike e Filippo Bianchi in Sportbike. Gabriele Giannini si conferma rivelazione del weekend, Sponga ribalta la Moto3 dopo il dominio di Perez, mentre il Civ Femminile regala una volata decisa per 15 millesimi. Prossima tappa al Mugello, il 9 e 10 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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