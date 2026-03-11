Tirreno-Adriatico la terza tappa attraversa Terni | orari chiusure delle strade percorso e favoriti della tappa

La terza tappa della Tirreno-Adriatico si svolge oggi e attraversa Terni intorno all’ora di pranzo. Il percorso, leggermente ondulato, si conclude con un finale favorevole ai velocisti. Durante la giornata saranno chiuse alcune strade della città per consentire il passaggio della carovana. La frazione collega Cortona a Magliano de’ Marsi e presenta un tracciato che promette uno sprint finale.

Il passaggio previsto all'ora di pranzo dei corridori. Dopo 221 km il traguardo a Magliano de' Marsi Una tappa leggermente ondulata con finale favorevole ai velocisti. La terza frazione Cortona-Magliano de' Marsi attraversa la città di Terni, all'altezza dell'ora di pranzo. I corridori infatti raggiungeranno il Comune di Acquasparta dalla via Tiberina, per poi proseguire verso la frazione di Cesi ed arrivare in città. Il passaggio a via Aleardi – a seconda della media – è previsto tra le 13.21 e le 13.37. L'attraversamento beneficerà della copertura televisiva RaiPlay poiché il collegamento è previsto dalle 13. Il Comune di Terni ha adottato una specifica ordinanza per consentire il regolare svolgimento della corsa.