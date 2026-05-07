Una nuova legge sulla cittadinanza canadese permette a milioni di cittadini statunitensi di richiedere il passaporto grazie alla discendenza dei bisnonni. La norma riguarda chi può dimostrare l'origine familiare e ottenere i documenti di viaggio. Inoltre, sono stati modificati i tempi di attesa per le pratiche legali, influendo sui servizi degli avvocati specializzati in diritto di immigrazione. La legge entra in vigore immediatamente e interessa diverse fasce di cittadini.

? Cosa scoprirai Chi può richiedere il passaporto grazie alla discendenza dei bisnonni?. Come influisce la nuova legge sui tempi di attesa degli avvocati?. Quali requisiti di residenza servono per accedere alla sanità canadese?. Quanto costa ricostruire l'albero genealogico per ottenere la cittadinanza?.? In Breve Domande mensili passate da 10 a 100 secondo la consulente Cassandra Fultz.. Amandeep Hayer registra oltre 20 appuntamenti giornalieri a Vancouver.. Accesso sanitario richiede 153 giorni di residenza annua in Ontario.. Tassa ufficiale di domanda fissata a 75 dollari canadesi.. Milioni di cittadini statunitensi, concentrati soprattutto nelle regioni del Nordest, possono ora richiedere la cittadinanza canadese grazie alla recente approvazione del Bill C-3, parte dell’Atto sulla cittadinanza canadese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cittadinanza canadese: nuovi diritti per milioni di cittadini USA

BREAKING New U S Immigration Law 2026 Passed – Millions Affected Immediately!

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