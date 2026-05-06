L' italiano come veicolo di inclusione diritti e responsabilità | ok al protocollo per la cittadinanza linguistica

Nella mattina del 6 maggio, in Municipio, è stato firmato un protocollo di rete dedicato alla cittadinanza linguistica e all'integrazione sociale dei migranti. La firma è avvenuta alla presenza dell'assessore al Welfare e di rappresentanti delle varie realtà firmatarie. L’accordo mira a promuovere l’uso della lingua italiana come strumento di inclusione, diritti e responsabilità per la comunità migrante sul territorio.

È stato siglato nella mattinata del 6 maggio in Municipio, alla presenza dell'assessore al Welfare Nicoletta Corvi e dei rappresentanti di tutte le realtà firmatarie, il Protocollo di rete per la cittadinanza linguistica e l'integrazione sociale di cittadine e cittadini migranti sul territorio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Falsa certificazione linguistica per la cittadinanza: a giudizio per truffa e sostituzione di personaFalsifica la certificazione linguistica della conoscenza dell’italiano per ottenere la cittadinanza e finisce davanti al giudice del Tribunale penale... Città del Messico, il calcio diventa veicolo di inclusioneNel giorno in cui l’Italia fa i conti con l’ennesima esclusione dai Mondiali di calcio, a Città del Messico, uno dei luoghi della competizione della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le 10 auto usate preferite dagli italiani a marzo; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Bangkok, alla scoperta della tradizione italiana del caffè con Sip of Italy; Per la M&M auto 30 anni di attività. Tyra Grant, l'astro nascente del tennis femminile italiano avanza agli Internazionali di Roma - facebook.com facebook Al Quirinale si celebra il cinema italiano, ma la solfa è sempre la stessa: montagne di soldi pubblici a film che non vede nessuno. Poi arriva Zalone, senza finanziamenti, fa 70 milioni di incassi per un film che è una c***a pazzesca, e dimostra che il pubblico vu x.com