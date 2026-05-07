Città della Scienza | sopravvissuta al rogo rischia di affondare tra debiti e stipendi mancati

A quasi quindici anni dall’incendio che ha danneggiato la struttura, la Città della Scienza tenta di riprendersi, ma si trova a fronteggiare problemi finanziari e stipendi non pagati. La struttura, simbolo di innovazione scientifica, ha resistito al rogo, ma ora si trova in difficoltà economiche che rischiano di compromettere la sua sopravvivenza. La situazione è al centro di un dibattito che coinvolge enti pubblici e privati.

Nel 1989 esce una canzone di Edoardo Bennato dal titolo attuale e emblematico ‘Vendo Bagnoli’. Il ritornello recitava: ”Ma che-che-che occasione, ma che affare, vendo Bagnoli chi la vuol comprare. Colline verdi, mare blu. Avanti chi offre di più". Nel 2026, Bagnoli è ridiventata terra di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Bagnoli, sciopero a Città della Scienza: i lavoratori chiedono certezze sugli stipendiSciopero a Città della Scienza mercoledì 25 febbraio proclamato da Filcams CGIL: "Certezze sulle retribuzioni". "Sport e Scienza": un weekend tra giochi di forza, equilibrio e curiosità a Città della ScienzaSaltare tra cerchi colorati, lanciare palloni con traiettorie perfette e sfidare l'equilibrio su percorsi avventurosi, scoprendo allo stesso tempo i... Aggiornamenti e dibattiti Città della Scienza, la missione in Cina: «Uniti per crescere»Si conclude oggi la XIV edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, che si tiene nei due paesi ad anni alterni, che vede Napoli protagonista, e che quest ... ilmattino.it Città della Scienza, sospeso sciopero. Fico: Tavolo la prossima settimanaA fronte della comunicazione della segreteria del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e dell'impegno di avviare entro la prossima settimana il confronto tra le parti sulle problematiche ... napoli.repubblica.it