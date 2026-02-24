Bagnoli sciopero a Città della Scienza | i lavoratori chiedono certezze sugli stipendi
Lo sciopero a Città della Scienza il 25 febbraio nasce dalla richiesta dei lavoratori di ricevere garanzie sugli stipendi, a causa di mesi di ritardi nei pagamenti. I dipendenti si sono fermati per protestare contro le incertezze finanziarie e chiedono chiarezza sulle prossime retribuzioni. La protesta coinvolge diverse figure, tra cui il personale amministrativo e tecnico, che temono ripercussioni sul proprio sostentamento. La situazione rimane aperta mentre le trattative continuano.
