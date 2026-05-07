Cisternino | Sei personaggi in cerca d’autore tre serate Da oggi a sabato

A Cisternino, da oggi e fino a sabato, si svolgeranno tre serate con la rappresentazione teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore”. La pièce, che mette in scena personaggi in cerca di un autore, si propone di riflettere sulla natura del teatro e sulla relazione tra finzione e realtà. L’evento si inserisce in un ciclo di appuntamenti dedicati alla scena teatrale locale.

Di seguito il comunicato: Il teatro torna a interrogarsi sulla propria essenza e sui sottili confini tra realtà e finzione. L’Associazione Riflessi d’Arte porta in scena uno dei capolavori più significativi e rivoluzionari del Novecento: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. Il dramma rientra nel cartellone degli eventi estivi della città di Cisternino che patrocina la rappresentazione. Il calendario consentirà la partecipazione di un pubblico vasto, prevedendo una matinée il 7 maggio, dedicata alle scuole, e tre appuntamenti serali nelle date del 7-8-9 maggio alle ore 20:30. La regia è stata curata, con meticolosa dovizia,...🔗 Leggi su Noinotizie.it

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