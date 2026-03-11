Sei Nazioni sabato ultimo atto da brividi | tre squadre in corsa per il titolo E l' Italia…

Sabato scorso si è disputata l’ultima giornata delle Sei Nazioni, con tre squadre ancora in corsa per il titolo. La Francia guida la classifica con un leggero vantaggio, mentre Scozia e Irlanda sono ancora in lizza, pronte a contendere il primo posto. L’evento ha visto tre team impegnati in match decisivi, lasciando aperta ogni possibilità di vittoria finale.

A una giornata dalla fine è ancora tutto in gioco, e tre squadre possono vincere il Sei Nazioni. La Francia parte davanti, ma Scozia e Irlanda possono ancora ribaltare tutto. Francia e Scozia sono in testa a 16 punti ma i Blues hanno un vantaggio clamoroso nella differenza punti, decisiva in caso di parità: +79 contro il +21 scozzese. L’Irlanda segue a 14 punti e deve ospitare a Dublino proprio gli scozzesi, mentre i Bleus si giocheranno tutto contro l’Inghilterra a Parigi. È il degno finale di un torneo mai così combattuto e incerto, dove le gerarchie sono cambiate partita dopo partita: la Scozia aveva cominciato il Sei Nazioni perdendo con l’Italia, e ora si ritrova a giocarsi una prima storica vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

