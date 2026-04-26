Di seguito il comunicato: Con grande orgoglio e profonda emozione, Riflessi D’Arte APS-ETS presenta uno dei capisaldi assoluti del teatro moderno: “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, un’opera che dal 1921 non smette di interrogarci, emozionarci e scuoterci, mettendo in scena il confine sottile, talvolta inquietante, tra finzione e realtà, tra vita e rappresentazione. Ad un compleanno importante, ben 105 anni dalla prima rappresentazione, la data del 9 maggio ritorna, era proprio il 9 maggio quando un Pirandello non consapevole portava in scena un dramma che sarebbe diventato identitario del suo teatro. I personaggi di Pirandello sono creature smarrite, nate dalla fantasia di un autore che li ha abbandonati, ma che non si arrendono: cercano un palco, un pubblico, un senso.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - A maggio “Sei personaggi in cerca d’autore” a Cisternino Riflessi d'arte

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