Circular Economy Act il dossier entra nella fase politica

Il Circular Economy Act è stato presentato alla Commissione europea, iniziando così la discussione politica sul tema. Il testo, che riguarda le norme per favorire un modello di economia più sostenibile, è ora al centro di confronti tra i membri dell’istituzione. La proposta prevede misure per ridurre i rifiuti e promuovere il riciclo, con l’obiettivo di integrare questi principi nelle politiche europee. La discussione prosegue nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Il Circular Economy Act è entrato nel confronto politico della Commissione europea. Il Collegio dei commissari ha tenuto un dibattito orientativo sul futuro atto europeo per l’economia circolare: non ancora una proposta legislativa, ma un passaggio interno per mettere a fuoco la direzione del dossier. Il provvedimento, atteso nel corso dell’anno, dovrebbe servire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Niutech to Present Intelligent Continuous Pyrolysis Technology for European Circular Economy Closed-Loop at IFAT Munich 2026COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE JINAN, China, April 28, 2026 /PRNewswire/ — The 2026 IFAT Munich International Environmental Technology... Amici: il serale entra nella fase calda tra ospiti e sfide decisiveQuinto appuntamento in prima serata su Canale 5 con il serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda sabato 18 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I suggerimenti della Ellen MacArthur Foundation per il Circular Economy Act; Cose da fare e da non fare con il Circular economy act; Circular Economy Act: la scommessa europea tra innovazione, industria e limiti strutturali; Verso il Circular Economy Act: dialogo ad alto livello e consultazioni per definire la nuova strategia europea. Circular Economy Act, occasione da non perdere per competitività, sicurezza e decarbonizzazionePer accrescere la resilienza del nostro Paese e dell’Europa il riciclo dev’essere riconosciuto come leva di competitività, sicurezza negli approvvigionamenti e decarbonizzazione ... bitmat.it Businesses Call On The EU To Deliver A Strong Circular Economy ActMajor businesses have called on the European Union (EU) to deliver a strong Circular Economy Act which will deliver ambitious regulatory proposals. forbes.com Atteso nel terzo trimestre del 2026, il Circular Economy Act potrebbe essere un punto di svolta per l’economia circolare nell’Unione Europea. Ma servono coraggio e visione. Lo si intuisce dalle proposte della Ellen MacArthur Foundation, che chiedono ai 27 St - facebook.com facebook