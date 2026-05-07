Circular Economy Act il dossier entra nella fase politica

Da webmagazine24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circular Economy Act è stato presentato alla Commissione europea, iniziando così la discussione politica sul tema. Il testo, che riguarda le norme per favorire un modello di economia più sostenibile, è ora al centro di confronti tra i membri dell’istituzione. La proposta prevede misure per ridurre i rifiuti e promuovere il riciclo, con l’obiettivo di integrare questi principi nelle politiche europee. La discussione prosegue nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Il Circular Economy Act è entrato nel confronto politico della Commissione europea. Il Collegio dei commissari ha tenuto un dibattito orientativo sul futuro atto europeo per l’economia circolare: non ancora una proposta legislativa, ma un passaggio interno per mettere a fuoco la direzione del dossier. Il provvedimento, atteso nel corso dell’anno, dovrebbe servire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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