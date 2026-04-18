Sabato 18 aprile è andato in onda il quinto appuntamento del serale di un talent show su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La puntata si è svolta in prima serata e ha visto protagonisti ospiti e sfide decisive, segnando un momento di svolta nel percorso dei concorrenti. La trasmissione si sta avvicinando alle fasi più intense, con il pubblico che segue con attenzione le performance e le eliminazioni.

Quinto appuntamento in prima serata su Canale 5 con il serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda sabato 18 aprile. La competizione si fa sempre più serrata e ogni puntata diventa decisiva per il percorso degli allievi rimasti in gara. Il livello si alza e la tensione cresce, mentre il pubblico segue passo dopo passo l’evoluzione delle tre squadre ancora in gioco. Dieci allievi ancora in gara. Sono dieci gli studenti che continuano la loro corsa verso la vittoria finale, suddivisi in tre squadre guidate dai rispettivi professori. La squadra di Pettinelli ed Emanuel Lo schiera il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici: il serale entra nella fase calda tra ospiti e sfide decisive

Amici inizia il Serale 2026 e già la prima puntata ci lascia senza parole.

Notizie correlate

AMICI: IL SERALE ENTRA NELLA FASE CALDA TRA TANTI OSPITI E SFIDE ADRENALINICHEQuinto appuntamento in Tv al sabato sera con Maria De Filippi e il talent “Amici” sabato 18 aprile in prima serata su Canale5.

Amici 2026, quinta puntata del Serale: grandi ospiti e sfide decisiveIl Serale di Amici di Maria De Filippi 2026 arriva alla sua quinta puntata, già registrata oggi e pronta ad andare in onda in prima serata su Canale...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Amici, le anticipazioni della quarta puntata del Serale: gli ospiti e le manche. Chi sarà eliminato?; Le migliori e peggiori esibizioni della quarta serata di Amici 25; Amici 25, spoiler quarta puntata: ecco gli ospiti e le eliminazioni; Amici 25 Serale, anticipazioni quinta puntata: ospiti, sfide e ballottaggio finale.

Serale Amici 25, spoiler eliminato quinta registrazione del 18 aprile 2026: chi è uscito, ballottaggio finale e mega lite in studioOggi c'è stata la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 18 aprile 2026: ecco chi è stato eliminato, spoiler e tutte le anticipazioni. gay.it

Amici 25, le anticipazioni del Serale del 18 aprile: gli ospiti e le manche. Chi sarà eliminato?Amici 25 entra nel vivo della competizione. La quinta puntata viene registrata giovedì 16 aprile 2026 e va in onda sabato 18 aprile in prima serata su Canale 5. Nel corso della ... leggo.it

#Cronaca #Informazioniperilcittadino Positano in campo per gli amici a quattro zampe: giovedì 23 aprile microchippatura gratuita in Piazza dei Racconti - facebook.com facebook

#Antonelli e #Russell: vincenti e rivali ma comunque amici. "Il nostro rapporto non è cambiato" x.com