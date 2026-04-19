Stop al circo con animali | la manifestazione degli attivisti a Salerno

Ieri a Salerno si è tenuta una manifestazione pacifica organizzata da gruppi animalisti per protestare contro l’uso di animali negli spettacoli circensi. Le associazioni Salerno Animal Save e Napoli Animal Save hanno partecipato con alcuni attivisti, che hanno espresso il loro disappunto con cartelli e striscioni. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

Si è svolta ieri, a Salerno, una manifestazione pacifica organizzata dalle sigle Salerno Animal Save e Napoli Animal Save per protestare contro l'impiego di animali negli spettacoli circensi. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi attivisti con l'obiettivo di denunciare pubblicamente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per PasquaArezzo, 29 marzo 2026 – Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per Pasqua. Leggi anche: La giunta Salis dice no al circo con animali a Genova Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, riapre il tendone da circo di Barra: torna ai giovanissimi dopo mesi di stop; Viterbo riscrive le regole di polizia urbana: come cambia la vita in città (dopo quasi un secolo); Roma: Ex Mercati Generali, ricorso del Comitato: Stop al progetto, area alla città; Cosa faccio nel week-end?. Genova dice NO al circo Orfei con animali e dà una lezione all’Italia (che continua a rimandare lo stop agli spettacoli crudeli)Il Comune di Genova ha negato l’autorizzazione all’attendamento del circo Africa di Paolo Orfei, che avrebbe dovuto sostare in città tra il 12 e il 16 febbraio. Una decisione che segna un nuovo passo ... greenme.it Stefano Orfei: «Basta animali al circo, l'ho deciso dopo la morte di mia mamma Moira. Brigitta? Viveva con l'ansia di non rivedermi»Addio al circo con gli animali. Stefano Orfei non solo raccoglie l'eredità della mamma Moira, regina indiscussa dell'arte circense, la trasforma stando al passo con i tempi. «Se i miei suoceri fossero ... leggo.it Lo stop di Leone: non è mio interesse dibattere con Trump Gian Guido Vecchi, @Corriere x.com Non solo Mancini, nuovo stop in casa Roma - facebook.com facebook