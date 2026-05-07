Cinture di sicurezza | chi ha l' esenzione e quando non sono obbligatorie

Da gazzetta.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie in molte circostanze, ma ci sono casi in cui alcune persone possono essere esentate dall’indossarle. Esistono condizioni mediche o situazioni particolari previste dalla legge che permettono di non utilizzare le cinture senza incorrere in sanzioni. Tuttavia, in altri momenti, l’uso delle cinture rimane obbligatorio per tutti i passeggeri e conducente durante la guida o il trasporto.

Da quanto, ben 70 anni fa, le cinture di sicurezza a tre punti sono state montate di serie sulla prima automobile, una Volvo Amazon, questo dispositivo ha salvato milioni e milioni di vite e ridotto in modo drastico le ferite gravi in caso di incidente. Per questo motivo, in Italia, tutte le auto devono essere dotate di cinture di sicurezza a partire dal 1976, gli occupanti dei posti anteriori della vettura devono indossarla a partire dal 1988 e dal 2006 deve usarla anche chi siede dietro. L'articolo 172 del Codice della strada prevede, per chi viaggia senza cintura, una sanzione economica da 83 a 332 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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