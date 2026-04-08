Cinture di sicurezza | multa punti e chi è obbligato?

Da ilgiornaledigitale.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, non allacciare le cinture di sicurezza comporta una sanzione di 83 euro e la perdita di cinque punti sulla patente. La normativa si applica sia ai conducenti che ai passeggeri, compresi quelli seduti sui sedili posteriori. La legge prevede inoltre obblighi specifici per i bambini, che devono essere sistemati in appositi sistemi di ritenuta. Queste regole sono valide anche nel 2026 e sono state aggiornate di recente.

Non allacciare le cinture di sicurezza è un’infrazione che costa 83€ e 5 punti patente. Ma le regole valgono anche per i passeggeri posteriori? E i bambini? Ecco tutto quello che dice la legge nel 2026. Obbligo e sanzioni. Infrazione Multa Punti Conducente senza cintura 83€ (ridotta 58€ se paghi in 5 giorni) -5 Passeggero anteriore senza cintura 83€ -5 al conducente Passeggero posteriore senza cintura 83€ -5 al conducente (se minorenne) Recidiva (entro 2 anni) 83-332€ -5 + sospensione patente 15 giorni Chi paga? Se il passeggero è maggiorenne, la multa è a carico suo. Se è minorenne, la responsabilità (e la multa) è del conducente. Cinture posteriori: sono obbligatorie. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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