L’attrice britannica ha ricevuto la Stella d’Italia in una cerimonia ufficiale. Ha dichiarato che il suo affetto per il Paese è iniziato molti anni fa, durante una visita a un piccolo cinema. Con il marito, regista, ha trascorso gran parte del tempo in Italia. La consegna del riconoscimento si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Dame Helen Mirren, 80 anni, premio Oscar per la magistrale interpretazione della regina Elisabetta in The Queen, del 2007, nel suo discorso di ringraziamento, tenuto in parte in italiano e in parte in inglese, ha raccontato che il suo «amore per l'Italia» nacque ai tempi dell'adolescenza: quando 15enne, in «un pomeriggio piovoso, nella buia sala di un cinema inglese, vidi l’Avventura di Michelangelo Antonioni. Di quel film mi incantò tutto: la grazia magnetica di Monica Vitti, la musicalità di una lingua che sembra canto, il mistero e la magia di una piazza assolata in Sicilia. Poi ho scoperto la mia più grande fonte di ispirazione come attrice: la straordinaria Anna Magnani in Mamma Roma, per la vitalità, la forza e l’anima che ho sempre cercato nell’arte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Helen Mirren ha ricevuto la Stella d’Italia: «Il mio amore per questo Paese è nato tanti anni fa, in un piccolo cinema»

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L'attrice Helen Mirren è stata insignita all'ambasciata italiana a Londra dell'Ordine della Stella d’Italia, la seconda onorificenza civile italiana, conferita a cittadini italiani o stranieri che hanno promosso rapporti di collaborazione e amicizia tra l'Italia e altri Paesi. - facebook.com facebook

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