Durante la 72ª edizione del Taormina Film Festival, l’attrice britannica sarà presente come ospite d’onore. A lei verrà consegnato il premio alla carriera, riconoscimento che spesso viene attribuito a figure di spicco del cinema internazionale. La manifestazione si svolge in Sicilia e rappresenta un appuntamento importante per il settore cinematografico. La presenza dell’attrice segue la tradizione di premiare personalità che hanno avuto un ruolo significativo nel mondo del cinema.

Il grande cinema internazionale torna a brillare sotto il cielo della Sicilia. Helen Mirren sarà l’ospite d’onore della 72ª edizione del Taormina Film Festival, dove riceverà il prestigioso Lifetime Achievement Award. La leggendaria attrice britannica, premio Oscar per The Queen, sarà protagonista di una serata speciale dedicata a un’altra icona intramontabile della recitazione: Anna Magnani. Il Direttore Artistico Tiziana Rocca ha sottolineato come la presenza della Mirren incarni perfettamente lo spirito del festival, creando un ponte ideale tra due interpreti dotate di una forza espressiva rara e della capacità di commuovere il pubblico di ogni generazione.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Helen Mirren regina di Taormina: il premio alla carriera nel segno di Anna Magnani

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