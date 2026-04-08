“Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il docufilm diretto da Simone Manetti, torna nelle sale di tutta Italia come risposta diretta dei produttori alla decisione del ministero della Cultura di escludere l’opera dai finanziamenti per il cinema come raccontato in esclusiva dal FattoQuotidiano. Sono più di 60 le sale che hanno scelto di riprogrammare il documentario, anche grazie al sostegno di Circuito Cinema, con proiezioni già da oggi in città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. Il film, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, era stato distribuito come evento speciale il 2, 3 e 4 febbraio scorso, dopo un’anteprima a Fiumicello, il paese natale di Giulio Regeni, in occasione del decennale della sua uccisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il documentario Giulio Regeni torna in 60 sale: la risposta dei cinema al ministero della Cultura

Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica?”Il ministero della Cultura ha respinto la richiesta di fondi presentata da un documentario su Giulio Regeni.

Bocciato il documentario su Giulio Regeni: per il ministero della Cultura non ha «interesse culturale»Per lo Stato italiano la storia di Giulio Regeni non merita il sostegno pubblico destinato al cinema.

Temi più discussi: Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione; Bocciato il film su Regeni. La commissione del Mic: Nessun interesse culturale; Il ministero della Cultura non concede fondi pubblici al documentario su Giulio Regeni.

Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubbliciLa notizia che il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo non ha ricevuto i fondi pubblici per cui aveva fatto domanda sta portando da giorni grande attenzione al sistema di finanziamento ... ilpost.it

Giulio Regeni: Tutto il male del mondo, il film torna al cinema tra mille polemicheIl documentario diretto da Simone Manetti torna nelle sale cinematografiche italiane, mentre scoppia il caso Giulio Regeni. cinema.everyeye.it

L'esclusione del documentario su Giulio Regeni dai contributi statali non è solo la dimostrazione della bassezza morale della destra ma anche della pessima qualità della politica culturale del governo. Da Il Manifesto dell'8 aprile 2026 - facebook.com facebook

Il caso dei mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Le associazioni degli autori cinematografici chiedono urgenti spiegazioni sui criteri della commissione ministeriale che eroga i contributi. x.com