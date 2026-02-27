La Regione si trova sotto scrutinio per alcune decisioni sulle infrastrutture e la pianificazione territoriale. Il Ministero della Cultura ha espresso preoccupazioni riguardo ai potenziali danni al paesaggio e alla corretta delimitazione delle aree tutelate dall’UNESCO. Le osservazioni sono arrivate poco dopo la presentazione del nuovo Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, suscitando attenzione sulla gestione del territorio.

Anastasio Tra le osservazioni critiche avanzate al nuovo Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), presentato solo quindici giorni fa alla quinta commissione del Pirellone da Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, spiccano quelle del Ministero della Cultura. E non solo per i rischi che vengono evidenziati in tali osservazioni ma anche per il tenore degli errori contestati alla Regione. Il riferimento è, per l’esattezza, alle osservazioni al Rapporto Ambientale che accompagna il PRMT (un programma di opere da aggiornare perché fermo al 2016), alle osservazioni al rapporto col quale si è valutato, o si sarebbe dovuto valutare, l’impatto delle nuove strade e delle nuove tratte ferroviarie previste dal PRMT da qui al 2032, oltre a quelle già pianificate negli anni scorsi ma non ancora realizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove strade, la Regione nel mirino. L’allerta del ministero della Cultura: "Alto rischio di danni al paesaggio. E l’area del sito Unesco è sbagliata"

