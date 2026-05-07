Diversi gli appelli - tra cinema e politica - lanciati da attori e registi durante la cerimonia dei David di Donatello (4 ore di show concluso nella notte) condotta da Flavio Insinna e da una elegante Bianca Balti. Una robusta sponda alle maestranze arriva da Matilda De Angelis, miglior attrice non protagonista per «Fuori» di Mario Martone. «Mi spiace che si debba arrivare a vedere che viene umiliata un’intera categoria per ricordarci che esiste come accade con i lavoratori del cinema e dello spettacolo. Non capisco perchè ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti come Goliarda Sapienza. Il cinema deve essere pulito, onesto, sociale, politico.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ai David di Donatello sbanca "Le città di pianura" nell'edizione delle proteste

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