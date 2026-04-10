Artemis 2 stanotte la navetta Orion della NASA rientra sulla Terra | come seguirla in diretta

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, la navetta Orion della NASA effettuerà il rientro nell’atmosfera terrestre, con un atterraggio previsto nell’Oceano Pacifico. La fase di rientro, parte del programma Artemis 2, vedrà gli astronauti a bordo rientrare dopo un periodo nello spazio. È possibile seguire la diretta dell’evento, che segnerà il ritorno sulla Terra della navetta.

Nella notte tra il 10 e l'11 aprile gli astronauti a bordo della navetta Orion rientreranno sulla Terra, con uno splashdown nell'Oceano Pacifico. L'evento conclusivo della missione Artemis 2 potrà essere seguito in diretta sui canali ufficiali della NASA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oggi è il giorno del ritorno sulla Terra di della navicella Orion “Integrity” con l’equipaggio di Artemis II! Ecco la zona nell’oceano dove è previsto il rientro! Nella foto sotto, la navicella Orion di Artemis 1 al suo rientro. - facebook.com facebook

Ancora sul "floating jar" nella capsusa Orion della missione #ArtemisII della @NASA : qualcuno ha scritto che nello spazio non si possono portare contenitori in vetro E' vero, ma @NutellaUSA ha un vasetto di plastica, per adeguarsi alle norme statunitensi x.com