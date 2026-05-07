cina condannati a morte con pena sospesa due ex ministri della difesa

Due ex ministri cinesi della Difesa, Wei Fenghe e Li Shangfu, sono stati condannati da un tribunale militare alla pena di morte con sospensione dell’esecuzione per due anni. Entrambi erano membri della Commissione militare centrale e consiglieri di Stato. La sentenza è stata comunicata di recente, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni della condanna.

I due ex ministri cinesi della Difesa Wei Fenghe e Li Shangfu, già membri della Commissione militare centrale e consiglieri di Stato, sono stati condannati da un tribunale militare alla pena di morte con sospensione dell’esecuzione per due anni. Entrambi erano accusati di aver intascato tangenti. La stretta anticorruzione lanciata da Xi Jinping dentro l’esercito di Pechino ha colpito dunque con la massima durezza, anche se Wei e Li non verranno giustiziati: in Cina, una condanna a morte con sospensione condizionale della pena viene solitamente commutata in ergastolo. Xi Jinping (Ansa). LEGGI ANCHE: Xi, le purghe nell’esercito e gli equilibri interni al Partito comunista cinese Chi sono i due ex ministri della Difesa condannati.🔗 Leggi su Lettera43.it

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